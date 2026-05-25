Antalya'da tur minibüsleri çarpıştı: 13 turist yaralandı

Antalya’nın Serik ilçesinde iki tur minibüsünün çarpıştığı kazada 13 turist yaralandı. Belek-Kadriye Turizm Caddesi’nde meydana gelen kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

Güncel
  • Giriş: 25.05.2026 10:42
  • Güncelleme: 25.05.2026 10:46
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA
Antalya'nın Serik ilçesinde iki tur minibüsünün çarpışması sonucu 13 turist yaralandı.

Mustafa Özdemir yönetimindeki 07 AFN 868 plakalı tur minibüsü, Belek-Kadriye Turizm Caddesi'nde Halil Ayna idaresindeki 21 AIU 402 plakalı tur minibüsüyle çarpıştı.

Kazada minibüslerde bulunan 13 turist yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

