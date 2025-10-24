Giriş / Abone Ol
Antalya'da tur minibüsü ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 24.10.2025 17:09
  • Giriş: 24.10.2025 17:09
  • Güncelleme: 24.10.2025 17:09
Kaynak: AA
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsü ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İsmail A. idaresindeki 46 AKS 092 plakalı tur minibüsü, Belek Mahallesi'nde, Ahmet G. yönetimindeki 07 AGC 494 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Ahmet G. ile aynı araçtaki Sevcan Özcan (37) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik’teki hastanelere kaldırılan yaralılardan Özcan’ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Öte yandan, tur minibüsünün havalimanından aldığı 6 Rus turisti otele götürdüğü öğrenildi.

Turistler, olay yerine gelen başka araçla otellerine gönderildi.

