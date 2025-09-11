Antalya'da üç aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

​​​​​​ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Hazar B'nin kullandığı 07 BPY 773 plakalı VİP minibüs ile Şaban B. yönetimindeki 07 BNR 574 plakalı otomobil ve Vedat G. idaresindeki 07 YIJ 11 plakalı otomobil, Serik-Belek kara yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden Hazar B. ile minibüste bulunan Nadezhda A. (69), Kostantin G. (9) ve diğer otomobillerdeki Emine G. ile Anise B. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.​​​​​​​