Antalya'da üretim tesisinde yangın: Fabrika kullanılamaz hale geldi
Antalya’nın Manavgat ilçesinde patates cipsi üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Örnekköy Mahallesi’ndeki tesiste çıkan yangın sonrası işletme kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
Örnekköy Mahallesi'ndeki bir firmaya ait tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu söndürülen yangın nedeniyle tesis kullanılamaz hale geldi.