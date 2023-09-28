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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 28.09.2023 17:17
  • Giriş: 28.09.2023 17:17
  • Güncelleme: 28.09.2023 17:17
Kaynak: AA
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, bir kişinin piyasaya uyuşturucu madde süreceği bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, 1 kilo 170 gram sentetik uyuşturucu, 500 gram skunk ile bir hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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