Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu madde imal edildiği ve satılacağı ihbarı üzerine harekete geçildi.

Belirlenen adrese düzenlenen baskında 1 milyon 520 bin kullanımlık 245 adet A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Ele geçirilen A4'ün, kullanım adedi olarak Antalya'da bugüne kadar ele geçirilen yüksek miktar olduğu belirtildi.