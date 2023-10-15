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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 15.10.2023 10:17
  • Giriş: 15.10.2023 10:17
  • Güncelleme: 15.10.2023 10:18
Kaynak: AA
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 44 kilogram esrar, 4 kilogram sentetik uyuşturucu, bir miktar eroin ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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