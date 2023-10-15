Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 44 kilogram esrar, 4 kilogram sentetik uyuşturucu, bir miktar eroin ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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