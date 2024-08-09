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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 09.08.2024 17:50
  • Giriş: 09.08.2024 17:50
  • Güncelleme: 09.08.2024 17:50
Kaynak: AA
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, B.K, E.U, B.K, M.T, O.A.Y, R.C.K, S.Y, Y.T.Ö. ve Y.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. ve B.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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