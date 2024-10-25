Antalya'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede 15 farklı adreste uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 15 tabanca, 7 av tüfeği, 481 fişek, 25 şarjör, 1 buçuk gram sentetik uyuşturucu, 1 döner bıçağı, 2 kasatura ve tabanca parçaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.