Antalya'da uzman çavuş evinde ölü bulundu
Kaynak: AA
Antalya'nın Kepez ilçesinde uzman çavuş evinde ölü bulundu.
İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Gökhan Kam'ı (43) Kültür Mahallesi 3008 Sokak'taki yaşadığı apartman dairesinde yerde hareketsiz gören ev arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler Kam'ın hayatını kaybettiğin belirledi.
İncelemenin ardından cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kam'da venöz yetmezlik (toplardamarda geriye kaçırma) olduğu öğrenildi.
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