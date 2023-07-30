Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Antalya'da villa bahçesine devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 30.07.2023 23:10
  • Giriş: 30.07.2023 23:10
  • Güncelleme: 30.07.2023 23:10
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Antalya'da villa bahçesine devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin villa bahçesine devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

M.Y. (40) idaresindeki 07 AIU 957 plakalı otomobil, Çamlıca Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir villanın bahçesine devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü M.Y. ile araçtaki F.Y. (36), E.Y. (11), A.Y. (5), M.A. (14) ve Y.B. (12) yaralandı. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol