Antalya'da yangın çıkan ev kullanılmaz hale geldi

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında ev ve odunluktaki iki motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Yavuz Selim Mahallesi Barış Manço Bulvarı'ndaki 2 katlı binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ev sakinlerinin kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı alevlere, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Polis, patlama sesleri üzerine çevredeki trafik akışını bir süre durdurdu.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev ve odunluktaki iki motosiklet tamamen yandı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.