Antalya'da yangın çıkan evdeki 2 köpeği itfaiye kurtardı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 5 katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalan iki yavru köpek itfaiye tarafından kurtatıldı.

İlçeye bağlı Muratpaşa Mahallesi 575 Sokak’ta 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede dün (14 Ağustos Perşembe) saat 19.00 sıralarında yangın çıktı.

Mahallelinin ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Sokaktaki esnaf ise apartmandakileri uyarıp, dışarı çıkmalarını sağladı.

Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, alevlere müdahale etti.

Fotoğraf: DHA

Ekipler, sahiplerinin o an evde bulunmadığı dairede mahsur kalan 2 köpeği kurtarıp güvenli bölgeye aldı. Ekiplerin, yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

CAN KAYBI YOK

Esnaf Onur Akınel, “Karşı komşumuzun önce camları kırıldı. Sonrasında evden alevler yükseldi. Hemen koşarak binadaki diğer sakinlerin dışarı çıkmasını sağladım. O arada kapıyı kırmaya çalıştık. Ev sahibinin kızını tanıdığım için hemen onu aradım ve 'Annenin evi yanıyor. Hemen ona ulaş' dedim. 5 dakika sonra kardeşi ve itfaiye geldi. Yangında can kaybı yok, 2 köpek vardı onlar çıkarıldı" dedi.

Fotoğraf: DHA

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.