Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Antalya'da yasa dışı bahis için kripto para altyapısı sağlayan siteleri kullanarak para transferleri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 21 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yasa dışı bahse kripto para altyapısı sağlayan siteler kullanılarak para transferleri yapılan kripto cüzdan adresleri incelendi. İncelemenin ardından Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Antalya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, 21 cep telefonu, 19 SIM kart, 6 bilgisayar, tablet ve silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan tutuklandı.