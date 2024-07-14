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Antalya'da yaşayan emekli profesör, evinde ölü bulundu

Antalya'da emekli profesör Refik Özkan, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 14.07.2024 10:51
  • Giriş: 14.07.2024 10:51
  • Güncelleme: 14.07.2024 10:54
Kaynak: DHA
Antalya'da yaşayan emekli profesör, evinde ölü bulundu
Fotoğraf: AA

Antalya'da yalnız yaşayan emekli profesör Refik Özkan, evinde ölü bulundu.

Antalya'daki olay, dün gece yarısı Konyaaltı ilçesine bağlı Öğretmenevleri Mahallesi 914 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda gerçekleşti.

Daireden uzun süre kimsenin çıkmadığını fark eden apartmanın kapıcısı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kapıyı açıp içeri giren ekipler, evde yalnız yaşayan emekli profesör Refik Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmasının ardından emekli profesörün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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