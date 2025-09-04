Antalya'da yemek yerken boğazına parça kaçan kişi hayatını kaybetti

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde restoranda akşam yemeği yerken solunum yoluna kaçan yemek parçası sonrası fenalaşan bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam Boğazkent Mahallesi'nde Zeki Çiftçi (81) yakınlarıyla birlikte restoranda balık yediği esnada iddiaya göre yediği yemeğin nefes borusuna kaçması sonucu bir anda fenalaştı.

Nefes almakta güçlük çeken yaşlı adam bir anda yere yığıldı. O sırada restoranda bulunan bir sağlık çalışanı ve sahilde görevli can kurtaran yaşlı adama müdahale etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yerde baygın halde bulunan Çiftçi'ye ilk müdahaleyi yaptı.

Yapılan kalp masajı sonrası yaşlı adam kendine gelmesi üzerine ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Çiftçi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.