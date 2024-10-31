Antalya'da yeni '1 Mayıs' baskınlarında gözaltına alınan SOL Parti üyeleri serbest

Antalya'da SOL Parti üyeleri ev baskınlarıyla gözaltına alınan SOL Partililer akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

SOL Parti, Antalya'da 7 kişinin ev baskınlarıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltıların ardından SOL Parti avukatları da emniyete gitti.

Gözaltı gerekçesinin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda atılan sloganlara ilişkin olduğu belirtilen açıklamada, "1 Mayıs'ta atılan sloganları bahane ederek, ev baskını ile yürütülen bu zorbalık son bulmalı, üyelerimiz derhal serbest bırakılmalıdır" denildi.

SOL Parti'li kaynaklardan yapılan açıklamada, "1 Mayıs’ta atılan sloganların bahane edilerek terör propagandası yapıldığı gerekçesiyle" gözaltıların gerçekleştiği belirtildi.

"AKP VE MHP TOPLUMU TESLİM ALMAYA ÇALIŞIYOR"

SOL Parti'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Antalya'da 6 parti üyemiz evlerinden gözaltına alındı. 1 Mayıs'ta atılan sloganları bahane ederek, ev baskını ile yürütülen bu zorbalık son bulmalı, üyelerimiz derhal serbest bırakılmalıdır.

AKP ve MHP başlattıkları iktidar oyununda bu kez de açılım adına kaldırılan sopayla tüm muhalefeti ve toplumu teslim almaya çalışıyor. Başaramazsınız! yok başka yolu, yıkılıp gideceksiniz!"