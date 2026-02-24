Antalya'da yol kenarında kadın cesedi bulundu
Gazipaşa’da D-400 kara yolu kenarında bir kadın cesedi bulundu. Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 45 yaşındaki Saliha T.’ye ait olduğu tespit edilen cesetle ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.
Kaynak: AA
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kenarında bir kadın cesedi bulundu.
Zeytinada Mahallesi D-400 kara yolu kenarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, hareketsiz kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cesedin 45 yaşındaki Saliha T'ye ait olduğunun tespit edildiği ve olayla ilgili araştırmanın sürdüğü bildirildi.