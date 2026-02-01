Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: 8 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

Antalya'da yolcu otobüsünün virajı alamayıp devrilmesi sonucunda 8 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

8 CAN KAYBI

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yaptığı açıklamada "Kazada maalesef 8 vatandaşımız vefat etti, 26 vatandaşımız yaralı" dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerinde yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam Tekirdağ'dan yola çıkan yolcu otobüsünün saat 10.20 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki Kömürler Kavşağı'nda virajı alamayarak şarampole yuvarlandığını söyledi.

Şahin, "Kazada maalesef 8 vatandaşımızı kaybettik, 26 vatandaşımız yaralı. Yaralılardan durumu ağır olanlar da var. Yaralılar, başta şehir hastanesi olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı" dedi.

Kazanın nedeninin yapılacak teknik inceleme sonucu tespit edileceğini dile getiren Şahin, "Zemin ıslak, bölgede sis de varmış. Sürat yapılacak bir yer değil, ancak otobüsün süratli olduğu anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

Kaza yapan otobüsün altında ve içinde sıkışan çok sayıda insanın olduğu belirtildi.

Bölgede kurtarma çalışmaları ediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç, paylaşımında şunları kaydetti: