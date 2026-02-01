Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: 8 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
Antalya'da yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Sürat yapılacak bir yer değil, ancak otobüsün süratli olduğu anlaşılıyor" açıklamasını yaptı. Adalet Bakanı Tunç, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını, 1 Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini duyurdu.
Antalya'da yolcu otobüsünün virajı alamayıp devrilmesi sonucunda 8 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.
Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
8 CAN KAYBI
Antalya Valisi Hulusi Şahin, yaptığı açıklamada "Kazada maalesef 8 vatandaşımız vefat etti, 26 vatandaşımız yaralı" dedi.
Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerinde yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam Tekirdağ'dan yola çıkan yolcu otobüsünün saat 10.20 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki Kömürler Kavşağı'nda virajı alamayarak şarampole yuvarlandığını söyledi.
Şahin, "Kazada maalesef 8 vatandaşımızı kaybettik, 26 vatandaşımız yaralı. Yaralılardan durumu ağır olanlar da var. Yaralılar, başta şehir hastanesi olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı" dedi.
Kazanın nedeninin yapılacak teknik inceleme sonucu tespit edileceğini dile getiren Şahin, "Zemin ıslak, bölgede sis de varmış. Sürat yapılacak bir yer değil, ancak otobüsün süratli olduğu anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.
Kaza yapan otobüsün altında ve içinde sıkışan çok sayıda insanın olduğu belirtildi.
Bölgede kurtarma çalışmaları ediyor.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:
"Antalya’da meydana gelen ve hepimizi derinden üzen, 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 26 vatandaşımızın yaralandığı elim otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan ve tedavi altına alınan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Kazayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."