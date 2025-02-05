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Antalya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 10'u ağır 33 yaralı

Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 33 kişi yaralandı. Yaralılardan 10'unun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güncel
  • 05.02.2025 10:10
  • Giriş: 05.02.2025 10:10
  • Güncelleme: 05.02.2025 10:13
Kaynak: AA-İHA
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 10'u ağır 33 yaralı
Fotoğraf: AA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı.

Antalya'dan Adıyaman'a gitmek üzere yola çıkan N.D. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Zeytinada Mahallesi'nde şarampole devrildi.

10 YARALININ DURUMU AĞIR

Kazada otobüs şoförü N.D. ile 2 görevli ve 30 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralanan 8’i çocuk 33 kişi, Gazipaşa ve Alanya'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 10'unun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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