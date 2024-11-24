Antalya'da yolcu uçağında yangın: 89 yolcu ile mürettebat tahliye edildi

Antalya Havalimanı'na inişe geçen Rusya'ya ait yolcu uçağının sol motor kısmında yangın çıktı.

Havalimanı itfaiye birimlerinin hızla müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Öte yandan uçaktaki 89 yolcu ve 6 mürettebat tahliye edildi.

Yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA: İNİŞLER 03.00'E KADAR İPTAL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Rusya’nın Soçi Havalimanı’ndan Antalya Havalimanı’na seyahat eden Azimuth Airlines’a ait SU95 tipi ve RA89085 tescilli uçağın inişi sırasında motorunda yangın çıkmıştır. Saat 21.34’de Antalya Havalimanı'na indikten sonra yangın nedeniyle uçak pilotları tarafından acil durum çağrısı yapılmıştır. Yangına 21.36’da ARFF ekiplerimiz tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. Uçakta bulunan 89 yolcu ve 6 mürettebat saat 21.43’te güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır. Uçağın pistten çekilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, havalimanına inişler gece saat 03.00’e kadar iptal edilmiştir. Havalimanından kalkışlar ise askeri pistten gerçekleştirilmektedir."