Antalya'da YRP'li ilçe başkanı istifa etti

Yeniden Refah Partisi Elmalı İlçe Başkanı Uğur Türkmen, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Türkmen, istifaya ilişkin yazısında, "Yaşadıklarım, inandığım yüksek ideallerin, günlük siyasi çıkarlar için bir araca dönüştürüldüğünü gösteriyor. Milli görüş, kimsenin koltuk değneği olmamalıdır" ifadelerine yer verdi.

Antalya'da Yeniden Refah Partisi Elmalı İlçe Başkanı Uğur Türkmen, parti üyeliğinden ve ilçe başkanlığı görevinden istifa etti.

Türkmen, sosyal medya hesabından istifaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Kurulduğu günden bugüne kadar şerefle taşıdığım Yeniden Refah Partisi Elmalı İlçe Başkanlığı görevimden ve üyeliğinden istifa ediyorum" diyen Türkmen, "Kendimi sizlere ve görevime adadığım süre boyunca, Elmalı’mıza ve partimize hizmet etmek için elime geçen her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım" ifadelerini kullandı.

Türkmen, şöyle devam etti:

"Yeniden Refah Partisi’ne milli görüş davasının yüksek ideallerine inandığım için katıldım. Bugüne kadar bu ideallere inanarak var gücümle çalıştım. Yaşadıklarım, inandığım yüksek ideallerin, günlük siyasi çıkarlar için bir araca dönüştürüldüğünü gösteriyor. Milli görüş, kimsenin koltuk değneği olmamalıdır. Partimizin kazanması için mücadele etmek varken, bazı kredisi bitmiş kişiler kendi çıkarları için uğraş vermemelidir. Son olarak, beni bu yolda yalnız bırakmayan üyelerime teşekkür eder haklarını helal etmelerini isterim. Benden yana üyelerime tüm haklarım helal olsun. Sizlerle yaşadığım güzel hatıralarımı her zaman yüreğimde taşıyacağım. Ülkemize ve milletimize hizmet yolunda, tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."