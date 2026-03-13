Antalya'da yurttaşlar laiklik için bir araya geldi: "Ülkenin onurlu insanları baskılarınız karşısında diz çökmeyecek"

Antalya’da aralarında SOL Parti, CHP, EMEP, TKH, Eğitim-Sen, Tüm Emeklilerin Sendikası, Türkiye Yazarlar Sendikası, Veli-Der ve Antalya Barosu’nun da bulunduğu çok sayıda siyasi parti, sendika ve demokratik kitle örgütü, "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" bildirisi kapsamında Attalos Anıtı önünde bir araya geldi. Dinsel kuşatmaya ve laikliği savunanlara yönelik baskılara karşı düzenlenen eylemde, laikliğin anayasal bir hak ve toplumsal bir zorunluluk olduğu vurgulandı.

"DEVRİMCİLER SAVUNDUĞU DEĞERLERDEN VAZGEÇMEZ"

Eylemin açılış konuşmasını yapan Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, laikliğin bir tercih değil, zorunluluk olduğunu ifade etti. Bildiriye imza atanların arkasında durduklarını belirten Ergen, "Devrimciler imza attıkları şeylerden dolayı boyun eğmezler. Laikliği savunmaya devam edeceğiz" dedi. Türkiye Yazarlar Sendikası Temsilcisi Nusret Gürgöz ise laikliğin düşünce ve ifade özgürlüğünün özü olduğunu, devletin tüm inançlara eşit mesafede durması gerektiğini hatırlattı.

"EĞİTİM BİLİMSEL İÇERİKTEN UZAKLAŞTIRILIYOR"

Eğitimdeki dinselleşmeye dikkat çeken Eğitim-Sen Antalya Şubesi Kadın Sekreteri Özlem Yavuz, 4+4+4 sistemi ve "Yüzyılın Maarif Modeli" ile müfredatın bilimden uzaklaştırıldığını savundu. Veli-Der Şube Başkanı Tülin Koç da eğitim sisteminin adım adım dinselleştirildiğini ve çocukların ideolojik bir kuşatma altında olduğunu belirterek, kamusal eğitimin tasfiye edilmesine karşı mücadele edeceklerini söyledi.

"LAİKLİK MÜCADELESİ FEMİNİST HAREKETİN MERKEZİNDE"

Antalya Barosu’ndan Av. Selim Berkay Aksu, anayasanın temel niteliği olan laikliği savunmanın soruşturma konusu yapılmasını "hukuk dışı" olarak nitelendirdi ve konunun toplumsal ilerleme boyutuyla ele alınması gerektiğini belirtti. Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği’nden Emiş Vicdan Küçük Aslan ise laikliğin zayıflamasının kadınların yaşam hakkına yönelik müdahaleleri artırdığını vurgulayarak, laiklik mücadelesinin feminist hareketin merkezinde olduğunu ifade etti.

"HİÇBİR YALANINIZ BU HAKİKATİ ÖRTEMİYOR"

Eylemde söz alan SOL Parti İl Sözcüsü Aysel Aydın, "Anayasanın bir maddesi olan laikliği savunmanın bir suç konusu haline getirilmeye çalışılmasına, hedef gösterilmesine karşı laikliği, özgürlüğü ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Aydın, şunları kaydetti:

"Kimse halkın inancının arkasına saklanıp; bozuk düzeninize yapılan eleştirileri başka yerlere çekmeye çalışmasın.

Biz laikliği, azgın patronlar çalışanların emeğini din istismarıyla sömürmesin, tarikatlar çocukların geleceğini karartmasın, kadınların eşit ve özgür yaşama hakkı yok edilmesin, eğitim akıldan ve bilimden uzaklaşmasın, ölümlere yol açan ihmallerin üzeri kutsallarla örtülmesin diye; demokratik ve özgür bir cumhuriyet, bu yurda ait olan tüm zenginliklerin bir arada yaşayabildiği eşit ve adil bir ülke için istiyoruz.

Hangi iftirayı atarsanız atın gerçek şu: Kurduğunuz düzen, yandaşlarınızı zenginleştirirken milyonları yoksulluğa mahkûm etti. Birilerinin cüzdanını şişirdi; halkı ise borç yükünün, faiz soygununun altında ezdi. Hiçbir yalanınız bu hakikati örtemiyor.

Şimdi kaybettiğinizi görüp saldırganlaşıyorsunuz. ABD’nin peşine takılıp ülkeyi demokrasiden olabildiğince uzaklaştırmak, kimsenin sesini çıkaramadığı bir karanlığın içine gömmek istiyorsunuz.

Ne yaparsanız yapın; bu halk laikliğe de memlekete de sahip çıkmaya devam edecek. Ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkan ülkenin onurlu ve yürekli insanları, ezilen emekçi insanlarımız baskılarınız karşısında diz çökmeyecek!

Soruşturmalarla, baskılarla ve tehditlerle laiklik mücadelesini susturamayacaksınız!

Buradan bir kez daha ilan ediyoruz, laik, özgür ve demokratik bir Türkiye’yi kurmak için hep beraber mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz!"

Eylemde konuşan Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Sözcüsü Nimet Çakılkaya "Adı konulmamış bir şeriat rejimi inşa ediliyor. Laikliği savunmak bir yurttaşlık görevidir" dedi.

Emek Partisi (EMEP) adına konuşan Güven Turan, "Dinci gericilik KYK yurtlarına kadar girmiş durumda. Gençlik yurtlardan üniversitelere kadar dinci gericilikle kuşatılıyor. Tüm bu saldırılara karşı biz gençler başta MESEM uygulaması ve zorunlu din derslerinin kaldırılması olmak üzere parasız bilimsel, demokratik ve laik eğitim mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Halkevleri Şube Başkanı Gülcan Şahin, "Bu hükümet yoksul halkı dinsel örgütlerin kucağına itmiştir. Dini sermayeleştirip, sermayeyi dinselleştirmiştir. Laiklik ilkesini kurucu ilke olarak tüm alanlara taşıyacağız" dedi.

SOL Parti, CHP, EMEP, TKH, BES, Tüm Bel-Sen, Eğitim-Sen, Tüm Emeklilerin Sendikası, Türkiye Yazarlar Sendikası, PSAKD Antalya ve Altınova Şubeleri, Konyaaltı ve Zeytinköy Alevi Kültür Dernekleri, Antalya Barosu, Veli-Der, Halkevleri ile Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği temsilcilerinin katıldığı eylem, konuşmaların ardından sloganlarla sona erdi.

“Laikliği Birlikte Savunuyoruz” metnine buradan ulaşabilirsiniz.