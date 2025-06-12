Antalya'da zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.
Antalya-Alanya D-400 kara yolu Gebiz Kavşağı'nda, sürücüleri öğrenilemeyen 2 otomobil, tır, tur otobüsü ve kamyonetin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.