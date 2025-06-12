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Antalya'da zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 12.06.2025 19:45
  • Giriş: 12.06.2025 19:45
  • Güncelleme: 12.06.2025 19:45
Kaynak: AA
Antalya'da zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Antalya-Alanya D-400 kara yolu Gebiz Kavşağı'nda, sürücüleri öğrenilemeyen 2 otomobil, tır, tur otobüsü ve kamyonetin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

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