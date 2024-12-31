Antalya'daki gözlemevinde çalışan personel mahsur kaldı

Antalya'nın Konyaaltı'da 2 bin 500 rakımlı Bakırlıtepe'de kurulu bulunan Türkiye Ulusal Gözlemevi, telesiyej motoru için yıllardır sağladığı elektriği bu yıl vermeyince Akdeniz'e en yakın kayak merkezlerinden olan Saklıkent Kayak Merkezi'nde sezon açılamadı. Diğer yandan Saklıkent Yapı Kooperatifi ile 25 yıl önce 40 yıllığına özel bir firmaya kiraladığı otel yönetimi arasında da sorunlar yaşandı. Otel yönetimi de kooperatif yönetimiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle tahliye davası ile karşıya kaldı.

Bu sorunlara bağlı olarak kayak merkezi işletmecileri, gözlemevine çıkan yol için kar ezme aracını göndermeyince dün haftalık nöbetleri biten TUG görevlisi 2 uzman personel mahsur kaldı.

YOLU DOZER AÇACAK

Hem kooperatif hem de gözlemevi yetkilileri, gözlemevinin telesiyejlere verdiği elektriği kesmesi üzerine, otel işletmecilerinin de kışın karla kaplanan ve pist olarak kullanılan gözlemevine çıkan yol için kar ezme aracını göndermediğini açıkladı. Bu araçla hem pistlerin düzenlendiğini hem de haftalık nöbet değişimi yapan personelin iniş-çıkışına yardımcı olunduğunu belirten yetkililer, telesiyejin çalışmaması nedeniyle dünden beri mahsur kalan iki uzman personeli indirmek için bir dozer kiralandığını anlattı.

VALİ ŞAHİN: ÇÖZME NOKTASINDA ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ

Antalya Valisi Hulusi Şahin, olaya ilişkin, “Saklıkent çok önemli bir değer. Dünyada bu kadar kısa zamanda denizden bir kayak merkezine çıkamazsınız. Ama orada sadece elektrik değil, başka sorunlar da var. Kooperatifle şirket arasında problemler yaşanıyor. Paydaşların bir araya gelmesi lazım. Tüm paydaşlar aynı iradeyi gösterirse biz onları bir araya getirip sorunları çözme noktasında elimizden geleni yaparız" dedi.