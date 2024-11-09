Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangına müdahale etmek üzere bölgeye 2 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz, 10 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 greyder ve çok sayıda orman işçisi gönderildi.
Kaynak: AA
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Güzören Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını havadan ve karadan toplam 100 kişilik ekibin yoğun müdahaleleri sonucu saat 16.00 sıralarında kontrol altına alınd
Güzören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gönderilen 2 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz, 10 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 greyder ve çok sayıda orman işçisi yangına müdahalede bulundu.
Ekipler, yangını yaklaşık iki buçuk saat içinde kontrol altına aldı.