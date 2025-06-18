Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Kemer ilçesinde Beydağları Milli Park sahasındaki ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: AA-DHA
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Değirmendere Mahallesi'nde Beydağları Milli Park sahasındaki ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 uçak, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Yangın, 1,5 saatin sonunda kontrol altına alındı. Kara ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü yangında 0,5 hektar alan zarar gördü.