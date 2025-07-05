Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı: Bir ev yandı; yurttaşlar tahliye edildi
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Güzeloba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bazı yurttaşlar tahliye edilirken, bir ev kullanılamaz hale geldi. Ormanlık alana yakın bazı seralarda ise zarar oluştu.
Kaynak: AA
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Güzeloba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
BAZI YURTTAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ
Yangın nedeniyle çevrede yaşayan bazı vatandaşlar tedbir amaçlı bölgeden tahliye edilirken, 1 ev kullanılamaz hale geldi.
Yangında ormanlık alana yakın bazı seralarda ise zarar oluştu. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.