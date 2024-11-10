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Antalya'daki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Ajans Haberleri
  • 10.11.2024 11:34
  • Giriş: 10.11.2024 11:34
  • Güncelleme: 10.11.2024 11:35
Kaynak: AA
Antalya'daki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Güzören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına 2 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz, 10 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 greyder ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Akşam havanın kararmasıyla hava araçları çalışmalara ara verirken, kara ekipleri müdahalesini gece boyunca sürdürdü.

Ekiplerin kontrol altına aldığı yangında, 20 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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