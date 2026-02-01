Antalya'daki otobüs kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi

Antalya Döşemealtı'ndaki otobüs kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki Sudem Çakmak, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çakmak’ın da yaşamını yitirmesiyle kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi.

ÖLENLERDEN 3’Ü ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

Yaşamını yitirenlerden Sudem Çakmak’ın Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü, Pervin Önal’ın (22) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Onur Yılmaz’ın (21) ise Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Antalya'da yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrilmişti. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Sürat yapılacak bir yer değil, ancak otobüsün süratli olduğu anlaşılıyor" demiş ve yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğunu açıklamıştı.