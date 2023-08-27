Antalya'daki silahlı kavgada esnafın vurulma anı kamerada

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki silahlı kavgada esnafın vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı.

Üçgen Mahallesi 95 Sokak'ta aralarında husumet bulunan F.U. ile B.A. arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu esnaf Erhan Subaşı'nın yaralanması, olay anı çevredeki güvenlik kamerası ve vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde, F.U'nun elinde tüfekle ateş açması ve olay sonrası B.A'nın kaçma anları görülüyor.

Öte yandan olayda ağır yaralanan Subaşı'nın kaldırıldığı hastanede tedavisi devam ediyor.

Muratpaşa ilçesinde dün, F.U. ile B.A. arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu esnaf Erhan Subaşı ağır yaralanmıştı.

Olay sonrası elinde pompalı tüfekle kaçan F.U. polis ekibince yakalanmıştı. Ekiplerin, diğer şüpheli B.A'yı arama çalışmaları sürüyor.