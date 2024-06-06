Antalya'daki teleferik faciasında gelişme: Aile şikayetinden vazgeçti

Teleferik faciasında hayatını kaybeden yolcunun ailesi CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz hakkındaki şikayetini geri çekti.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki teleferik kazası faciasında hayatını kaybeden 54 yaşındaki Memiş Enes Gümüş’ün ailesi tutukluğu devam eden CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz hakkındaki şikayetini geri çekti.

Antalya'da yayın yapan Net Gazete'nin habere göre, teleferik kazası nedeniyle tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’den şikâyetçi olan Memiş Enes Gümüş’in ailesi Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvuruda bulunarak şikayetlerini geri çektiler.

NE OLMUŞTU?

Antalya Konyaaltı'nda Tünektepe Teleferik Tesisi'nde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen avukat Memiş Gümüş (54) yaşamını yitirmiş, 7 kişi yaralanmış, 174 kişi mahsur kalmıştı. Mahsur kalan yurttaşlar kurtarılmıştı.

Mesut Kocagöz'ün yanı sıra mevcut ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, mekanik mühendisi Okan Erol, Megatower bakım şirketi sahibi Serdar Tezcan, bakım şirketinin bakım ve otomasyon amiri Serkan Yellice 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlamasından tutuklanarak Antalya L Tipi Cezaevi'ne gönderildiler.

27 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

7 Mayıs 2024 Salı günü, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 36 sayfalık iddianame, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilmişti.

İddianamede, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 kişinin, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

12 sanığın yargılanmasına 11 Haziran’da başlanacak.