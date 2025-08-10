Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Antalya'dan kalkan uçak, iniş takımlarındaki sorun nedeniyle geri döndü

FRAPORT TAV Antalya Havalimanı’ndan Manchester’a gitmek için havalanan Jet2 firmasına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, kalkış sonrası iniş takımlarındaki duman nedeniyle geri döndü.

Güncel
  • 10.08.2025 00:21
  • Giriş: 10.08.2025 00:21
  • Güncelleme: 10.08.2025 00:22
Kaynak: DHA
Antalya'dan kalkan uçak, iniş takımlarındaki sorun nedeniyle geri döndü

Antalya- Manchester seferini yapmak için Fraport TAV Antalya Havalimanı'ndan kalkan Jet2 firmasına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının, kalkıştan kısa süre sonra iniş takımlarında duman görüldü.

Uçağın pilotu, acil durum dolayısıyla Antalya Havalimanı'na geri döndü. Yer ekipleri acil müdahale önlem alırken, uçak ise sorunsuz şekilde piste teker koydu. Uçak park pozisyonuna alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol