Antalya Demre'de 4.7 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Akdeniz’de Antalya’nın Demre ilçesi açıklarında saat 08.48’de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 16.17 kilometre olarak açıklandı.
İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 13, 2026
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz - [55.47 km] Demre (Antalya)
Tarih:2026-04-13
Saat:08:48:34 TSİ
Enlem:35.78417 N
Boylam:30.25722 E
Derinlik:16.17 km
