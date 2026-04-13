  • 13.04.2026 08:59
  • Giriş: 13.04.2026 08:59
  • Güncelleme: 13.04.2026 09:01
Antalya Demre'de 4.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre,  Akdeniz’de Antalya’nın Demre ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 08.48’de kaydedilen sarsıntının derinliği 16.17 kilometre olarak açıklandı.

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.

