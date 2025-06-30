Antalya Demre'de 'otel' protestosu: "Sahilime dokunma, beton değil mavi kalsın"

Antalya’nın bakir sahilleriyle bilinen Demre ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sahillerin otellere tahsis edilmesini öngören imar planına bölge halkı tepki gösterdi.

Taşdibi Sahili’nde yapılan eyleme, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, CHP Antalya milletvekilleri CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Aliye Coşar ve Mustafa Erdem, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, CHP Demre İlçe Örgütü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bölge halkı “Patron para içinde yüzsün diye biz yüzemeyecek miyiz?”, “Sahilime dokunma”, "Haydi Demre betona dur de”, “Patronların karı mı halkın mutluluğu mu?”,”Otellere beach, halka hiç”, “Denizime plajıma dokunma”, “Neyi kurtaracağımızı şaşırdık. Ağacımızı mı, hayvanımızı mı, denizimizi mi, çocuğumuzu mu, kadınımızı mı? Güzel olan, masum olan herşeye mi düşman olur insan?”, “Beton değil mavi kalsın”, “Anayasa 43. madde ve 3621 sayılı Kıyı Kanuna’na bakacak Bakanlık aranıyor” dövizleri taşıdı.

"YARGI KARARLARI YOK SAYILIYOR"

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, yaptığı konuşmada kıyıların halkın ortak kullanım alanı olduğunu vurgulayarak, daha önce Demre Belediyesi tarafından açılan davaların tamamının belediye lehine sonuçlandığını hatırlattı. “Danıştay kararlarıyla kamuya bırakılması gereken ilk 50 metrelik kıyı bandı, yeni yönetmeliklerle 15 metreye indiriliyor. Bu kabul edilemez. Burası Demre halkının ortak alanıdır. Biz bu süreci, halkın hakkını koruyarak sonuna kadar takip edeceğiz” diyen Duran, 26 Haziran 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle kıyı kenar çizgisinin deniz tarafındaki alanların yatırımcılara tahsis edilebilmesine olanak tanındığını ve bu düzenlemenin yargı kararlarına açıkça aykırı olduğunu ifade etti.7

"KIYILAR RANTA AÇILMAK İSTENİYOR"

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, kıyıların ranta açılmak istendiğini belirterek şu sözleri kullandı:

“Bir ülke düşünün ki yurttaşlar, sahillerini devlete karşı korumak zorunda kalıyor. Demre Belediyesi mahkemeleri kazanıyor, ama bakanlık hâlâ yeni planlarla bu alanları yatırımcılara açmak istiyor. Bu, halkın hakkını gasbetmektir.”

CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar ise kıyılar konusunda mevzuatın açık olduğunu belirterek, “İlk 50 metre kamunun ortak alanı olmalıdır. Buna rağmen kıyıların bakanlık tasarrufuna alınması, halkın denize ulaşımını engelleyen bir anlayıştır. Biz buna sessiz kalamayız" dedi.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise Demre’de yaşananların yalnızca yerel bir mesele olmadığını belirterek şöyle konuştu:

“Bu yalnızca bir kıyı planı değil, Türkiye genelinde hukuk tanımaz bir uygulama zincirinin parçasıdır. Danıştay kararına rağmen, 50 metrelik kıyı şeridinden sadece 15 metre kamuya bırakılıyor. Buna karşı mücadelemizi hukuk önünde sürdüreceğiz.”

Demre Belediyesi tarafından, 26 Haziran’da yayımlanan yönetmelik hakkında yeni bir dava süreci başlatıldığı ve yasal tüm yolların takip edileceği bildirildi.