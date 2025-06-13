Antalya - Deniz kaplumbağası ölüsü sahile vurdu

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sahilde deniz kaplumbağası ölüsü bulundu.

Gazipaşa'daki Koru Sahili'nde Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölüsü kıyıya vurdu. 2 gün önce sahile vurduğu belirtilen yaklaşık 70 santimetre boyunda ve 35 kilo ağırlığındaki kaplumbağanın boynu parçalanmış halde olduğu görüldü. Vatandaşlar kaplumbağa ölüsünün kaldırılması için yetkililere haber verdi. Belediye ve kaplumbağanın boyundaki kesik nedeniyle öldürülmüş olma ihtimali üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri olay yerine geldi. Yetkili kurum personelince yapılan incelemede kaplumbağanın deniz içerisinde tekne pervanesinin çarpması ölmüş olabileceği belirlendi. Caretta caretta ölüsü yetkililerce bulunduğu yerden alınıp hayvan mezarlığına gömüldü.

Haber- kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA, (DHA)