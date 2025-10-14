Antalya - Elmalı'da kaza: 4 yaralı

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Elmalı- Finike yolu Düdenköy kavşağında meydana geldi. S.U.'nun kullandığı 07 EOJ 18 plakalı hafif ticari araç ile arkadan gelen 07 EM 414 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç takla atarak yol kenarına savruldu. Kazada araçlarda bulunan S.U., H.E., R.E. ve E.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan S.U.'nun gece Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Jandarma ekiplerinin güvenlik kontrolünü sağladığı olay yeri Karayolları ekiplerince temizlendi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Mehmet AKIN/ELMALI, (DHA)