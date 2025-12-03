Antalya-Ev yangınında dumandan etkilendi

ANTALYA’da 2 katlı binanın üst katında çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6049 Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Üst kattaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen alev ve dumanı fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen 1 kişi ise sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kepez Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber: Semih ERSÖZLER- Aysu DURSUN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)