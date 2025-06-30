Antalya Gazipaşa’da orman yangını: Alevler yerleşim yerine yaklaştı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Beyobası Mahallesi’nde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerine yakın bölgede çıkan yangında bir ev tahliye edildi, avokado ve zeytin bahçeleri zarar gördü. Yangına çok sayıda ekip havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kaynak: AA
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Beyobası Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına, ilk etapta 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.
Alevlerin yaklaştığı 1 evin tahliye edildiği, bazı avokado ve zeytin bahçelerinin yangın nedeniyle zarar gördüğü belirtildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.