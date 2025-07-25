Antalya - Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli öldü

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmethan Tahtakın (20) hayatını kaybetti.

Antalya Caddesi Yeni Mahalle Yeşilcamii yanında öğle saatlerinde meydana gelen kazada, Ahmethan Tahtakın idaresindeki 07 BUG 556 plakalı motosiklet ile R.S. (65) idaresindeki 07 BFG 137 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmethan Tahtakın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonrası Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürülen Ahmethan Tahtakın kurtarılamadı. Hafif ticari aracın sürücüsü R.S. ise polis tarafından ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. (DHA)

Haber- Kamera: Adem DURMAZ/KORKUTELİ, (DHA)-