Antalya Halk Ekmek Fabrikası glütensiz ekmek üretecek

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden EKDAĞ AŞ Genel Müdürü Ahmet Aydın, Büyükşehir Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla kurduğu Halk Ekmek Fabrikası’nın kısa zaman içinde glütensiz ekmek üretimine başlayacağını duyurdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi EKDAĞ AŞ tarafından işletilen Halk Ekmek Fabrikası, günlük 25 çeşit ekmek üretiyor.

EKDAĞ AŞ Genel Müdürü Ahmet Aydın, Halk Ekmek Fabrikası’nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek, çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Antalya’da Halk Ekmek Fabrikası’nın geçmişte özelleştirildiğini hatırlatarak sözlerine başlayan Ahmet Aydın, Muhittin Böcek'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kente yeni Halk Ekmek Fabrikası kazandırıldığını söyledi.

Günlük 50 bin adet ekmek ürettiklerini kaydeden Aydın, şunları söyledi:

“Üretim süreçlerinin tamamı, tam otomatik üretim hattı üzerinden, gıda güvenliği ve hijyen standartlarına tam uyumlu biçimde yürütülmektedir. Günlük olarak, ucuz, kaliteli ve sağlıklı koşullarda üretilen ekmeği sofralara taşıyoruz. Şu an 85 büfemizde ekmek satışımız sürüyor. 200 gram ekmek fiyatımız 10 lira, diğer ekmek üreticileri ile aramızda 5 liralık fark var. Günlük olarak 25 çeşit ekmek üretiyoruz.”

"Glütensiz ekmek üreteceğiz"

Halk ekmeğin vatandaşlar tarafından çok sevildiğini aktaran Aydın, “Yakın zamanda çok önemli bir üretime geçeceğiz. Çölyak hastalarımız için glütensiz ekmek üreteceğiz. Glütensiz ekmek fırınını ayrı bir noktada kuracağız. Bu ekmek, normal ekmek ile aynı fırınlarda üretilmiyor. Çölyak hastalarımız için glütensiz ekmek maliyetinden dolayı çok önemli. Glütensiz ekmek üretimine geçtikten sonra yakın ilçe ve illere de paketli bir şekilde ulaştırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Aydın, hijyenin kendileri için en önemli konularından biri olduğunu dile getirerek, Halk Ekmek Fabrikası’nı basın mensuplarına gezdirdi. Fabrikada çalışan personel için özel giriş noktası olduğunu belirten Ahmet Aydın, hijyen alanını geçemeyen hiçbir personelin fabrika içerisine girmediğini söyledi.

Halk Ekmek Fabrikası Müdürü Ufuk Ateş de gazetecilere ekmek üretim aşamalarını anlattı. Ateş, unun elekten elenmesi, kazandan hamurun karıştırılması gibi aşamaların tamamının makinalar aracığıyla yapıldığını anlattı.