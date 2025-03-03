ANTALYA - Halk otobüsü park halindeki araçlara çarpıp, kafeye girdi; 4 yaralı

ANTALYA'da kontrolden çıkan halk otobüsü, park halindeki araçlara çarpıp, yolun karşısındaki kafeye girdi. Halk otobüsü şoförü Emre Kocagöz ile 3 yolcunun yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Görgü tanıkları, şoförün kalp krizi geçirdiğinin söylendiğini belirtti.

Kaza saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Emre Kocagöz yönetimindeki 07 AU 0253 plakalı halk otobüsü, duraktan ayrıldıktan sonra kontrolden çıkıp, park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle park halindeki 7 araç birbirlerine çarptı. Bu sırada yoluna devam eden otobüs, yolun karşısındaki kafeye girdi. Kafede bulunanlar sesleri duyup öncesinde dışarı çıktıkları için kazayı yara almardan atlattı.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi, araçta sıkışan şoför Emre Kocagöz'u kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Otobüsteki yolculardan yaralanan 3'ü ve Kocagöz, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Kafede doğal gaz sızıntısı ihtimaline karşı ekipler önlem aldı.

Kazada hasar alan park halindeki araçlardan birinin sürücüsü Halit Özkılıç, "Kalabalığın sesini duyunca balkona çıktım. O an kazayı gördüm. Söylenene göre sürücü kalp krizi geçirmiş. Araçlara çarpıp kafeye giriyor. Allah'tan can kaybı yok. Maddi zararımız var ama umarım hepsi iyidir" dedi. Kafenin bitişiğindeki işletmenin sahibi Nevzat Güray ise "Birden patlama sesi gibi bir ses geldi. Dışarı çıkınca bu manzarayla karşılaştıım. Otobüs birkaç araca çarpıp kafeye girmiş. Şoförün kalp krzi geçirdiği söyleniyor" diye konuştu.

Diğer yandan kaza anı, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Ekipler, kaza sonrası olay yerinde inceleme başlattı. (DHA)

Haber-Kamera: Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) -