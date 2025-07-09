Antalya halkı, "Antalya İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanmasına tepki amacıyla CHP Antalya İl Başkanlığı tarafından organize edilen “Antalya İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi gerçekleştirildi. Mitinge yoğun katılım oldu.

Vatandaşlar, bugün Muhittin Böcek için saat 20.00’de Karacaalioğlan Parkı Eski Büyükşehir Belediye Binası önünde bir araya geldi. Buluşmaya CHP Antalya Milletvekilleri, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, ilçe başkanları, partililer ile vatandaşlar katıldı.

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, “Antalya İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde, “Bir halk ne kadar kendi sorununa sahip çıkıyorsa, o sorunları çözmek o kadar kolaylaşır. Burada ve diğer alanlarda binlerce kişi olmalıyız, bizden korkmalılar. Cumhuriyetimiz tehlike altında, bu tehlikeyi savuşturmanın tek yolu var. Hep birlikte bu rejime karşı mücadele etmek” diye konuştu.

"Antalya İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşan CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, "Belediye meclis üyelerini azaltarak Manavgat Belediyesi’ne çökmek istiyorlar. Ama biz hem Antalya'da izin veremeyeceğiz hem de Manavgat’ta izin vermeyeceğiz. Biz halkımızın gücüne inanıyoruz. Bizim halkımız var, onların da sarayı var. Saray bir gün bu halka yenilecek. Biz sizlere inanıyoruz" dedi.

Mitingde konuşan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı da, “Suçu işleyen dışarıda, iftira attıkları içeride. Bu iddialara, iftiralara hiç kimse inanmaz ve inanmıyor. Yargının bu noktaya geldiği bu dönemde biz bundan korkmayacağız, yılmayacağız ve sonuna kadar direneceğiz. Nasıl ki 108 gün sonra çıkıp geldi Azrail’i yendi, Muhittin Böcek, AKP’nin yargısını da yenecek” ifadelerini kullandı.