Antalya- Hastane otoparkında otomobil yandı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde hastane otoparkında duran otomobil çıkan yangında hasar gördü.

Serik Devlet Hastanesi otoparkında duran 48 ADR 462 plakalı otomobilde saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark eden hastane personeli yangın tüpüyle alevlere müdahale ederken, durum itfaiyeye de bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Zamanında müdahaleyle yangın büyüyüp, çevredeki diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Haber- kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)-