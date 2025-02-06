ANTALYA - Hastane otoparkındaki otomobil yandı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde devlet hastanesi otoparkındaki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Serik Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. Hastane personeli Hasan Ali Kahya'ya ait 07 DP 343 plakalı otomobil park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yandı. Kısa süreli panik yaşanan otoparkta, diğer araç sahipleri otomobillerini tedbir amaçlı uzaklaştırdı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekibi alevi söndürdü.

Hasan Ali Kahya, Saat 07.30'da hastaneye geldim. Aracımı otoparka bıraktım ve işimin başına geçtim. Çalışırken arkadaşlarım aracımın yandığını haber verdi. Aşağıya indiğimde aracımın yandığını gördüm dedi. Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Serkan Kurt da geçmiş olsun dileğunde bulunduğu Kahya'ya yardımcı olacaklarını söyledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Haber-Kamera Namık Kemal KILINÇ SERİK, (DHA)