Antalya Havalimanı'nda yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda 22 Haziran 2024 tarihinde 199 bin 751 yolcu ve bin 175 uçak trafiği ile yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaşıldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda 22 Haziran 2024 tarihinde 199 bin 751 yolcu ve bin 175 uçak trafiği ile yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaşıldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda 22 Haziran'da yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaşıldığını belirtti.

Uraloğlu "Türkiye Hızlanıyor" etiketiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya Havalimanı’ndan yeni rekor. 22 Haziran 2024’te 199 bin 751 yolcu ve bin 175 uçak trafiği ile yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaşıldı" ifadelerini kullandı.

4 MİLYON TURİST GELDİ

Kurban Bayramı’nda Antalya'ya 1 milyon 20 bin araç ve 7 bin 168 yolcu otobüsü giriş yaparken, Antalya Havalimanı'ndaki uçak trafiği de 4 bin 300'e ulaştı. Kente kara yolu ve hava yoluyla 4 milyona yakın ziyaretçinin geldiği açıklandı.