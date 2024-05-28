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Antalya Havalimanı Otopark Ücretleri | 2024 Antalya Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti

2024 Antalya Havalimanı otopark ücretleri seyahat edecek ya da havaalanından yolcu alacak yurttaşlar için araştırma konusu oldu. Havalimanları içerisinde yer alan açık ve kapalı otoparkların saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti normal otopark ücretlerine kıyasla daha fazla olması yurttaşları önceden araştırmaya sevk ediyor. Türkiye'de en çok kullanılan havalimanlarından biri olan Ankara Esenboğa Havalimanı otopark ücretleri tarifelerini saatlik, günlük, haftalık, aylık cinsinden haberimizde bulabilirsiniz.

BirBilgi
  • 28.05.2024 11:13
  • Giriş: 28.05.2024 11:13
  • Güncelleme: 28.05.2024 11:28
Antalya Havalimanı Otopark Ücretleri | 2024 Antalya Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti

Araçlarını Antalya Havalimanı otoparkına bırakmak isteyen yurttaşlar 2024 Antalya Havalimanı otopark ücretleri başlığını araştırıyor. Açık ve kapalı/katlı otoparka sahip olan AntalyaHavalimanı'nda otobüs gibi büyük araçların yalnızca açık otoparkı kullanmasına izin veriliyor. Havalimanlarında saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti otomobil, motor, minibüs, kamyon, pikap ve otobüs olmasına göre değişkenlik gösteriyor. İşte 2024 Antalya Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti!

Antalya Havalimanı Otopark Ücretleri

Antalya Havalimanı Katlı Otopark Ücretleri

Araç Sınıfı 0-1 Saat 0-3 Saat 3-6 Saat 6-12 Saat 12-24 Saat 7-15 Gün 30 Gün
Otomobil 80 TL 100 TL 145 TL 180 TL 250 TL 2.000 TL 3.200 TL
Pikap, Minibüs 100 TL 120 TL 190 TL 240 TL 305 TL    
Motor 35 TL 40 TL 50 TL 80 TL 120 TL 960 TL 1.535 TL

Antalya Havalimanı Açık Otopark Ücretleri

Araç Sınıfı 0-1 Saat 0-3 Saat 3-6 Saat 6-12 Saat 12-24 Saat Aylık
Otomobil 50 TL 70 TL 110 TL 115 TL 180 TL 2.305 TL
Pikap, Minibüs 60 TL 90 TL 115 TL 155 TL 215 TL 2.750 TL
Otobüs, Midibüs, Kamyon 70 TL 110 TL 135 TL 180 TL 245 TL 3.135 TL
Motor 25 TL 35 TL 50 TL 55 TL 80 TL 1.025 TL

Antalya Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti

İç ve dış hatlar uçuşlarına sahip Antalya Havalimanı içerisinde otomobil, pikap, minibüs ve motor sınıfı araçlar için yer alan saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti şu şekilde:

Katlı Otopark Otomobil Ücretleri:

  • 0-1 saat: 80 TL
  • 1-3 saat: 100 TL
  • 3-6 saat: 145 TL
  • 6-12 saat: 180 TL
  • 12-24 saat: 250 TL
  • 7-15 günlük abonman: 2.000 TL
  • 30 günlük abonman: 3.200 TL

Katlı Otopark Pikap, Minibüs Ücretleri:

  • 0-1 saat: 100 TL
  • 1-3 saat: 120 TL
  • 3-6 saat: 190 TL
  • 6-12 saat: 240 TL
  • 12-24 saat: 305 TL

Katlı Otopark Motor Ücretleri:

  • 0-1 saat: 35 TL
  • 1-3 saat: 45 TL
  • 3-6 saat: 65 TL
  • 6-12 saat: 80 TL
  • 12-24 saat: 120 TL
  • 7-15 günlük abonman: 960 TL
  • 30 günlük abonman: 1.535 TL

Açık Otopark Otomobil Ücretleri:

  • 0-1 saat: 50 TL
  • 1-3 saat: 70 TL
  • 3-6 saat: 110 TL
  • 6-12 saat: 115 TL
  • 12-24 saat: 180 TL
  • 30 gün: 2.305 TL

Açık Otopark Pikap, Minibüs Ücretleri:

  • 0-1 saat: 60 TL
  • 1-3 saat: 90 TL
  • 3-6 saat: 115 TL
  • 6-12 saat: 155 TL
  • 12-24 saat: 215 TL
  • 30 gün: 2.750 TL

Açık Otopark Otobüs, Midibüs, Kamyon Ücretleri:

  • 0-1 saat: 70 TL
  • 1-3 saat: 110 TL
  • 3-6 saat: 135 TL
  • 6-12 saat: 180 TL
  • 12-24 saat: 245 TL
  • 30 gün: 3.135 TL

Açık Otopark Motor Ücretleri:

  • 0-1 saat: 25 TL
  • 1-3 saat: 35 TL
  • 3-6 saat: 50 TL
  • 6-12 saat: 55 TL
  • 12-24 saat: 80 TL
  • 30 gün: 1.025 TL

Havalimanı otoparkları neden pahalı?

Havalimanı otoparkları kentlerde yer alan otoparklara kıyasla fiyatları pek çok yurttaşa pahalı gelmektedir. Havalimanı otopark ücretlerinin görece neden daha pahalı olduğunu üç başlıkta özetleyebiliriz:

  • Havalimanı otoparkları, terminale yakın olmaları ve genellikle 7/24 güvenlik hizmeti sunmaları gibi avantajlar sağlar. Bu kolaylık ve konfor, kullanıcıların daha yüksek bir fiyat ödemeye istekli olmasına neden olur.
  • Havalimanı otoparklarının işletme maliyetleri yüksektir. Güvenlik personeli, kameralar, bakım, aydınlatma ve diğer hizmetlerin maliyetleri göz önüne alındığında, bu maliyetler fiyatlara yansıtılır.
  • Havalimanı arazisi genellikle değerli ve sınırlıdır. Otopark alanlarının inşaatı ve bakımı, diğer altyapı projelerine kıyasla daha pahalı olabilir. Bu maliyetler de otopark ücretlerine yansıtılır.
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