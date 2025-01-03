Antalya Havalimanı Otopark Ücretleri | 2025 Antalya Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti
2025 Antalya Havalimanı otopark ücretleri seyahat edecek ya da havaalanından yolcu alacak yurttaşlar için araştırma konusu oldu. Havalimanları içerisinde yer alan açık ve kapalı otoparkların saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti normal otopark ücretlerine kıyasla daha fazla olması yurttaşları önceden araştırmaya sevk ediyor. Türkiye'de en çok kullanılan havalimanlarından biri olan Antalya Havalimanı otopark ücretleri tarifelerini saatlik, günlük, haftalık, aylık cinsinden haberimizde bulabilirsiniz.
Araçlarını Antalya Havalimanı otoparkına bırakmak isteyen yurttaşlar 2025 Antalya Havalimanı otopark ücretleri başlığını araştırıyor. Açık ve kapalı/katlı otoparka sahip olan AntalyaHavalimanı'nda otobüs gibi büyük araçların yalnızca açık otoparkı kullanmasına izin veriliyor. Havalimanlarında saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti otomobil, motor, minibüs, kamyon, pikap ve otobüs olmasına göre değişkenlik gösteriyor. İşte 2025 Antalya Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti!
ANTALYA HAVALİMANI OTOPARK ÜCRETLERİ
Antalya Havalimanı Katlı Otopark Ücretleri
|Araç Sınıfı
|0-1 Saat
|0-3 Saat
|3-6 Saat
|6-12 Saat
|12-24 Saat
|7-15 Gün
|30 Gün
|Otomobil
|80 TL
|100 TL
|145 TL
|180 TL
|250 TL
|2.000 TL
|3.200 TL
|Pikap, Minibüs
|100 TL
|120 TL
|190 TL
|240 TL
|305 TL
|Motor
|35 TL
|40 TL
|50 TL
|80 TL
|120 TL
|960 TL
|1.535 TL
Antalya Havalimanı Açık Otopark Ücretleri
|Araç Sınıfı
|0-1 Saat
|0-3 Saat
|3-6 Saat
|6-12 Saat
|12-24 Saat
|Aylık
|Otomobil
|50 TL
|70 TL
|110 TL
|115 TL
|180 TL
|2.305 TL
|Pikap, Minibüs
|60 TL
|90 TL
|115 TL
|155 TL
|215 TL
|2.750 TL
|Otobüs, Midibüs, Kamyon
|70 TL
|110 TL
|135 TL
|180 TL
|245 TL
|3.135 TL
|Motor
|25 TL
|35 TL
|50 TL
|55 TL
|80 TL
|1.025 TL
ANTALYA HAVALİMANI SAATLİK, GÜNLÜK, HAFTALIK OTOPARK ÜCRETİ
İç ve dış hatlar uçuşlarına sahip Antalya Havalimanı içerisinde otomobil, pikap, minibüs ve motor sınıfı araçlar için yer alan saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti şu şekilde:
Katlı Otopark Otomobil Ücretleri:
- 0-1 saat: 80 TL
- 1-3 saat: 100 TL
- 3-6 saat: 145 TL
- 6-12 saat: 180 TL
- 12-24 saat: 250 TL
- 7-15 günlük abonman: 2.000 TL
- 30 günlük abonman: 3.200 TL
Katlı Otopark Pikap, Minibüs Ücretleri:
- 0-1 saat: 100 TL
- 1-3 saat: 120 TL
- 3-6 saat: 190 TL
- 6-12 saat: 240 TL
- 12-24 saat: 305 TL
Katlı Otopark Motor Ücretleri:
- 0-1 saat: 35 TL
- 1-3 saat: 45 TL
- 3-6 saat: 65 TL
- 6-12 saat: 80 TL
- 12-24 saat: 120 TL
- 7-15 günlük abonman: 960 TL
- 30 günlük abonman: 1.535 TL
Açık Otopark Otomobil Ücretleri:
- 0-1 saat: 50 TL
- 1-3 saat: 70 TL
- 3-6 saat: 110 TL
- 6-12 saat: 115 TL
- 12-24 saat: 180 TL
- 30 gün: 2.305 TL
Açık Otopark Pikap, Minibüs Ücretleri:
- 0-1 saat: 60 TL
- 1-3 saat: 90 TL
- 3-6 saat: 115 TL
- 6-12 saat: 155 TL
- 12-24 saat: 215 TL
- 30 gün: 2.750 TL
Açık Otopark Otobüs, Midibüs, Kamyon Ücretleri:
- 0-1 saat: 70 TL
- 1-3 saat: 110 TL
- 3-6 saat: 135 TL
- 6-12 saat: 180 TL
- 12-24 saat: 245 TL
- 30 gün: 3.135 TL
Açık Otopark Motor Ücretleri:
- 0-1 saat: 25 TL
- 1-3 saat: 35 TL
- 3-6 saat: 50 TL
- 6-12 saat: 55 TL
- 12-24 saat: 80 TL
- 30 gün: 1.025 TL
HAVALİMANI OTOPARKLARI NEDEN PAHALI?
Havalimanı otoparkları kentlerde yer alan otoparklara kıyasla fiyatları pek çok yurttaşa pahalı gelmektedir. Havalimanı otopark ücretlerinin görece neden daha pahalı olduğunu üç başlıkta özetleyebiliriz:
- Havalimanı otoparkları, terminale yakın olmaları ve genellikle 7/24 güvenlik hizmeti sunmaları gibi avantajlar sağlar. Bu kolaylık ve konfor, kullanıcıların daha yüksek bir fiyat ödemeye istekli olmasına neden olur.
- Havalimanı otoparklarının işletme maliyetleri yüksektir. Güvenlik personeli, kameralar, bakım, aydınlatma ve diğer hizmetlerin maliyetleri göz önüne alındığında, bu maliyetler fiyatlara yansıtılır.
- Havalimanı arazisi genellikle değerli ve sınırlıdır. Otopark alanlarının inşaatı ve bakımı, diğer altyapı projelerine kıyasla daha pahalı olabilir. Bu maliyetler de otopark ücretlerine yansıtılır.