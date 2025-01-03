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Antalya Havalimanı Otopark Ücretleri | 2025 Antalya Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti

2025 Antalya Havalimanı otopark ücretleri seyahat edecek ya da havaalanından yolcu alacak yurttaşlar için araştırma konusu oldu. Havalimanları içerisinde yer alan açık ve kapalı otoparkların saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti normal otopark ücretlerine kıyasla daha fazla olması yurttaşları önceden araştırmaya sevk ediyor. Türkiye'de en çok kullanılan havalimanlarından biri olan Antalya Havalimanı otopark ücretleri tarifelerini saatlik, günlük, haftalık, aylık cinsinden haberimizde bulabilirsiniz.

BirBilgi
  • 03.01.2025 17:02
  • Giriş: 03.01.2025 17:02
  • Güncelleme: 03.01.2025 17:02
Antalya Havalimanı Otopark Ücretleri | 2025 Antalya Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti

Araçlarını Antalya Havalimanı otoparkına bırakmak isteyen yurttaşlar 2025 Antalya Havalimanı otopark ücretleri başlığını araştırıyor. Açık ve kapalı/katlı otoparka sahip olan AntalyaHavalimanı'nda otobüs gibi büyük araçların yalnızca açık otoparkı kullanmasına izin veriliyor. Havalimanlarında saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti otomobil, motor, minibüs, kamyon, pikap ve otobüs olmasına göre değişkenlik gösteriyor. İşte 2025 Antalya Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti!

ANTALYA HAVALİMANI OTOPARK ÜCRETLERİ

Antalya Havalimanı Katlı Otopark Ücretleri

Araç Sınıfı0-1 Saat0-3 Saat3-6 Saat6-12 Saat12-24 Saat7-15 Gün30 Gün
Otomobil80 TL100 TL145 TL180 TL250 TL2.000 TL3.200 TL
Pikap, Minibüs100 TL120 TL190 TL240 TL305 TL
Motor35 TL40 TL50 TL80 TL120 TL960 TL1.535 TL

Antalya Havalimanı Açık Otopark Ücretleri

Araç Sınıfı0-1 Saat0-3 Saat3-6 Saat6-12 Saat12-24 SaatAylık
Otomobil50 TL70 TL110 TL115 TL180 TL2.305 TL
Pikap, Minibüs60 TL90 TL115 TL155 TL215 TL2.750 TL
Otobüs, Midibüs, Kamyon70 TL110 TL135 TL180 TL245 TL3.135 TL
Motor25 TL35 TL50 TL55 TL80 TL1.025 TL

ANTALYA HAVALİMANI SAATLİK, GÜNLÜK, HAFTALIK OTOPARK ÜCRETİ

İç ve dış hatlar uçuşlarına sahip Antalya Havalimanı içerisinde otomobil, pikap, minibüs ve motor sınıfı araçlar için yer alan saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti şu şekilde:

Katlı Otopark Otomobil Ücretleri:

  • 0-1 saat: 80 TL
  • 1-3 saat: 100 TL
  • 3-6 saat: 145 TL
  • 6-12 saat: 180 TL
  • 12-24 saat: 250 TL
  • 7-15 günlük abonman: 2.000 TL
  • 30 günlük abonman: 3.200 TL

Katlı Otopark Pikap, Minibüs Ücretleri:

  • 0-1 saat: 100 TL
  • 1-3 saat: 120 TL
  • 3-6 saat: 190 TL
  • 6-12 saat: 240 TL
  • 12-24 saat: 305 TL

Katlı Otopark Motor Ücretleri:

  • 0-1 saat: 35 TL
  • 1-3 saat: 45 TL
  • 3-6 saat: 65 TL
  • 6-12 saat: 80 TL
  • 12-24 saat: 120 TL
  • 7-15 günlük abonman: 960 TL
  • 30 günlük abonman: 1.535 TL

Açık Otopark Otomobil Ücretleri:

  • 0-1 saat: 50 TL
  • 1-3 saat: 70 TL
  • 3-6 saat: 110 TL
  • 6-12 saat: 115 TL
  • 12-24 saat: 180 TL
  • 30 gün: 2.305 TL

Açık Otopark Pikap, Minibüs Ücretleri:

  • 0-1 saat: 60 TL
  • 1-3 saat: 90 TL
  • 3-6 saat: 115 TL
  • 6-12 saat: 155 TL
  • 12-24 saat: 215 TL
  • 30 gün: 2.750 TL

Açık Otopark Otobüs, Midibüs, Kamyon Ücretleri:

  • 0-1 saat: 70 TL
  • 1-3 saat: 110 TL
  • 3-6 saat: 135 TL
  • 6-12 saat: 180 TL
  • 12-24 saat: 245 TL
  • 30 gün: 3.135 TL

Açık Otopark Motor Ücretleri:

  • 0-1 saat: 25 TL
  • 1-3 saat: 35 TL
  • 3-6 saat: 50 TL
  • 6-12 saat: 55 TL
  • 12-24 saat: 80 TL
  • 30 gün: 1.025 TL

HAVALİMANI OTOPARKLARI NEDEN PAHALI?

Havalimanı otoparkları kentlerde yer alan otoparklara kıyasla fiyatları pek çok yurttaşa pahalı gelmektedir. Havalimanı otopark ücretlerinin görece neden daha pahalı olduğunu üç başlıkta özetleyebiliriz:

  • Havalimanı otoparkları, terminale yakın olmaları ve genellikle 7/24 güvenlik hizmeti sunmaları gibi avantajlar sağlar. Bu kolaylık ve konfor, kullanıcıların daha yüksek bir fiyat ödemeye istekli olmasına neden olur.
  • Havalimanı otoparklarının işletme maliyetleri yüksektir. Güvenlik personeli, kameralar, bakım, aydınlatma ve diğer hizmetlerin maliyetleri göz önüne alındığında, bu maliyetler fiyatlara yansıtılır.
  • Havalimanı arazisi genellikle değerli ve sınırlıdır. Otopark alanlarının inşaatı ve bakımı, diğer altyapı projelerine kıyasla daha pahalı olabilir. Bu maliyetler de otopark ücretlerine yansıtılır.
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