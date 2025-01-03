Antalya Havalimanı Otopark Ücretleri | 2025 Antalya Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti

Araçlarını Antalya Havalimanı otoparkına bırakmak isteyen yurttaşlar 2025 Antalya Havalimanı otopark ücretleri başlığını araştırıyor. Açık ve kapalı/katlı otoparka sahip olan AntalyaHavalimanı'nda otobüs gibi büyük araçların yalnızca açık otoparkı kullanmasına izin veriliyor. Havalimanlarında saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti otomobil, motor, minibüs, kamyon, pikap ve otobüs olmasına göre değişkenlik gösteriyor. İşte 2025 Antalya Havalimanı saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti!

ANTALYA HAVALİMANI OTOPARK ÜCRETLERİ

Antalya Havalimanı Katlı Otopark Ücretleri

Araç Sınıfı 0-1 Saat 0-3 Saat 3-6 Saat 6-12 Saat 12-24 Saat 7-15 Gün 30 Gün Otomobil 80 TL 100 TL 145 TL 180 TL 250 TL 2.000 TL 3.200 TL Pikap, Minibüs 100 TL 120 TL 190 TL 240 TL 305 TL Motor 35 TL 40 TL 50 TL 80 TL 120 TL 960 TL 1.535 TL

Antalya Havalimanı Açık Otopark Ücretleri

Araç Sınıfı 0-1 Saat 0-3 Saat 3-6 Saat 6-12 Saat 12-24 Saat Aylık Otomobil 50 TL 70 TL 110 TL 115 TL 180 TL 2.305 TL Pikap, Minibüs 60 TL 90 TL 115 TL 155 TL 215 TL 2.750 TL Otobüs, Midibüs, Kamyon 70 TL 110 TL 135 TL 180 TL 245 TL 3.135 TL Motor 25 TL 35 TL 50 TL 55 TL 80 TL 1.025 TL

ANTALYA HAVALİMANI SAATLİK, GÜNLÜK, HAFTALIK OTOPARK ÜCRETİ

İç ve dış hatlar uçuşlarına sahip Antalya Havalimanı içerisinde otomobil, pikap, minibüs ve motor sınıfı araçlar için yer alan saatlik, günlük, haftalık otopark ücreti şu şekilde:

Katlı Otopark Otomobil Ücretleri:

0-1 saat: 80 TL

1-3 saat: 100 TL

3-6 saat: 145 TL

6-12 saat: 180 TL

12-24 saat: 250 TL

7-15 günlük abonman: 2.000 TL

30 günlük abonman: 3.200 TL

Katlı Otopark Pikap, Minibüs Ücretleri:

0-1 saat: 100 TL

1-3 saat: 120 TL

3-6 saat: 190 TL

6-12 saat: 240 TL

12-24 saat: 305 TL

Katlı Otopark Motor Ücretleri:

0-1 saat: 35 TL

1-3 saat: 45 TL

3-6 saat: 65 TL

6-12 saat: 80 TL

12-24 saat: 120 TL

7-15 günlük abonman: 960 TL

30 günlük abonman: 1.535 TL

Açık Otopark Otomobil Ücretleri:

0-1 saat: 50 TL

1-3 saat: 70 TL

3-6 saat: 110 TL

6-12 saat: 115 TL

12-24 saat: 180 TL

30 gün: 2.305 TL

Açık Otopark Pikap, Minibüs Ücretleri:

0-1 saat: 60 TL

1-3 saat: 90 TL

3-6 saat: 115 TL

6-12 saat: 155 TL

12-24 saat: 215 TL

30 gün: 2.750 TL

Açık Otopark Otobüs, Midibüs, Kamyon Ücretleri:

0-1 saat: 70 TL

1-3 saat: 110 TL

3-6 saat: 135 TL

6-12 saat: 180 TL

12-24 saat: 245 TL

30 gün: 3.135 TL

Açık Otopark Motor Ücretleri:

0-1 saat: 25 TL

1-3 saat: 35 TL

3-6 saat: 50 TL

6-12 saat: 55 TL

12-24 saat: 80 TL

30 gün: 1.025 TL

HAVALİMANI OTOPARKLARI NEDEN PAHALI?

Havalimanı otoparkları kentlerde yer alan otoparklara kıyasla fiyatları pek çok yurttaşa pahalı gelmektedir. Havalimanı otopark ücretlerinin görece neden daha pahalı olduğunu üç başlıkta özetleyebiliriz: