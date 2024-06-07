Antalya Havalimanı rüzgar nedeniyle uçuş trafiğine kapandı
Antalya'da etkili olan şiddetli rüzgar hava trafiği Antalya Havalimanı'nda uçuşlar kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.
Kaynak: DHA
Antalya'da etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Antalya Havalimanı'nda uçuşlar kısa süreliğine durduruldu.
Antalya'da etkili olan şiddetli rüzgar hava trafiğini olumsuz etkiledi.
Öğleden sonra etkisini arttıran şiddetli rüzgar nedeniyle Antalya Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar uzun süre havada tur atmak zorunda kaldı.
Fırtına nedeniyle yaklaşık 20 dakika Antalya Havalimanı'nı uçuş trafiğine kapatıldı.
Havada tur atan ve yakıt kritiğine giren uçaklar ise çevre havalimanlarına yönlendirildi.