Antalya - Hurda deposu bahçesinde yangın

ANTALYA'da hurda deposunun bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Deponun bahçesinde yer alan strafor, metal, plastik ve benzeri türde atıklar tamamen yandı.

Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi Sardunya Sokak üzerinde bulunan hurda deposunun bahçesinde, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Deponun bahçesinde yer alan strafor, metal, plastik ve benzeri atıkların alev alması sonucu yükselen duman, şehrin birçok noktasından görüldü. Durumun bildirilmesi üzerine adrese, çok sayıda istasyondan itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle deponun bahçesinde yer alan hurda malzemeler yanarken, deponun yan kısmındaki bir sera ise kısmen zarar gördü. Depo kiracısı Rasıh Çığlı, dumanı görünce hemen işletmesine geldi. Çığlı, itfaiye ekipleriyle beraber söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin 30 dakikalık çalışmasıyla yangın söndürüldü.

'ALEVLERİ GÖRÜNCE İTFAİYEYİ ARADIK'

Yangını görüp olay yerine gelen ve itfaiyeye haber veren Tarkan Yavuzdoğan, "Aracımı tamire vermeye gelmiştim. Bir baktım hafiften duman yükselmeye başladı. Alevler ve duman artınca durumu itfaiyeye haber verdim. İtfaiye kısa sürede geldi ve söndürme çalışmalarına başladı. Yangın nasıl başladı görmedik. Sadece köşeden bir yerden duman yükseldiğini gördük" dedi. İşletmenin kiracısı Rasıh Çığlı ise yemek yemek için ayrılmıştım. Dumanı görünce hemen koşarak geldim. Bir baktım malzemelerim yanıyor. Yaklaşık 60-75 bin TL civarında zararım var" diye konuştu.

Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemesi devam ediyor. (DHA)

Haber: Adem AKALAN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)